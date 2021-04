De Grandis: «Inter cambiata? Conte si è reso conto di una cosa»

Stefano De Grandis, giornalista sportivo, ha parlato negli studi di “Sky Sport” nel prepartita dei due recuperi di Serie A Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, dove ha analizzato i punti di forza della squadra nerazzurra.

CAMBIAMENTO – Stefano De Grandis ha analizzato quali siano stati i cambiamenti decisivi apportati da Antonio Conte che hanno permesso all’Inter di cambiare il trend dopo un inizio di campionato poco brillante: «L’Inter non è cambiata soltanto tornando al 3-5-2. Conte, che non è stupido, si è reso conto che i difensori non dovevano pressare alti. Bastoni per esempio è abbastanza lento e uno contro uno fa fatica. Allora Conte si è messo lì con la squadra e ha trasformato la difesa rendendola impermeabile. Poi l’Inter prima o poi un gol te lo fa, vedendo quei due lì davanti. Forse sono poco spettacolari, ma molto molto completi».