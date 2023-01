De Grandis: «Inter, cambi disastrosi con il Monza! Lukaku non sta in piedi»

L’Inter contro il Monza ha subito il pareggio al 93′ e soprattutto dopo aver effettuato i cambi. Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport, si domanda quanto effettivamente siano utili le riserve nerazzurre. Di seguito il suo intervento

DISASTRO – L’Inter secondo Stefano De Grandis non ha cambi all’altezza dei titolarissimi, come dimostrano le sfide contro Napoli e Monza: «L’Inter nelle ultime due partite ha peggiorato la propria situazione effettuando i cambi. Quasi sempre quando cambia non ha un apporto dal punto di vista del gioco. Per esempio contro il Napoli, quando ha vinto meritando, quand’è che ha sofferto? Quando sono usciti Dzeko e Lukaku, che stava giocando bene. I cambi con il Monza sono stati disastrosi perché Lukaku non sta in piedi, Dumfries sembra il parente povero di quello visto prima del Mondiale e sono usciti giocatori che stavano giocando bene come Dimarco e Darmian».

DIFFERENZE – De Grandis prosegue parlando di una differenza tra Dzeko e Lukaku: «Non sempre fare 5 cambi, quando li fai ad orologeria, può servire. Finisci per peggiorare la squadra. L’Inter ogni volta che fa i cambi devi preoccuparti se saranno utili oppure no, anche perché spesso Inzaghi cambia gli ammoniti. Uno come Dzeko è talmente intelligente che anche se non sta benissimo fisicamente fa comunque bene, uno come Lukaku nel momento in cui ha una difficile condizione fisica paga lo scotto».