De Grandis: «Inter, con Calhanoglu futuro più ottimista! Vantaggio sul Napoli»

Ripresa del campionato in Serie A dopo la sosta per le nazionali e Inter subito impegnata contro l’Udinese. Per quella sfida, Inzaghi dovrà fare a meno di diversi titolari. Di questo ne ha parlato il giornalista Stefano De Grandis direttamente dagli studi di Sky Sport.

GLI INFORTUNI – L’Inter già contro l’Udinese dovrà fare a meno di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, che questa mattina hanno svolto gli esami strumentali. Due tempi di recupero differenti, di questo ne ha parlato Stefano De Grandis: «Saranno due assenze importanti contro l’Udinese, ma ci sono anche altri recuperi importanti. Penso ad Hakan Calhanoglu, che è un giocatore fondamentale per l’Inter e probabilmente il più forte del campionato in quel ruolo. Con lui, l’Inter ha ripreso il vantaggio sul Napoli. Dimarco è un altro fondamentale che permette all’Inter di fare superiorità numerica anche senza superare l’uomo. Tornare ad avere a centrocampo dei giocatori che funzionano come Mkhitaryan e Calhanoglu permette ai nerazzurri di guardare con un certo ottimismo al futuro».

LOTTA SCUDETTO – Il collega Stefano De Grandis si è poi concentrato sulla lotta scudetto: «Tanti impegni per l’Inter? In questo momento l’Inter ha dimostrato che ha affrontato gli impegni più complicati con disinvoltura. Se recupera alcuni titolari, ne può alternare un paio per volta e non intaccare la forza della squadra. Si diceva che il Napoli fosse la favorita giocando una volta a settimana, ma così oggi non è stata».