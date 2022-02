De Grandis: «Inter, Brozovic e Perisic insostituibili. Rimpianto universale!»

Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha commentato alcuni uomini del Derby Inter-Milan. Citati in particolare i due croati nerazzurri

GIUDIZI − De Grandis analizza gli uomini del Derby: «Mike Maignan ha parato il possibile scudetto perché l’Inter sarebbe atterrata a +7, un baluardo. Olivier Giroud in tre minuti ha riaperto il campionato. Inter? Marcelo Brozovic è uno dei due insostituibili, mentre Simone Inzaghi lo ha tolto e da li la musica è iniziata a stonare. L’altro è Ivan Perisic che non si deve mai togliere, è rimasto un rimpianto universale in casa nerazzurra».