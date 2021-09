De Grandis: «Inter, Bologna dà fastidio. Sconfitta CL? Pesa poco»

Stefano De Grandis, opinionista di Sky Sport, ha parlato in vista della sfida di questa sera tra Inter e Bologna, focalizzandosi sui possibili contraccolpi psicologici dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.

VOGLIA DI RISCATTO – Questa l’analisi di Stefano De Grandis sui possibili strascichi per l’Inter dopo la sconfitta di Champions League contro il Real Madrid: «Non so se ci saranno dei contraccolpi psicologici. Perdere la prima certamente pesa, ma l’Inter ha cominciato bene. Il pericolo del Bologna è che è una squadra che prova sempre ad attaccare e può darti fastidio in molti modi. I nerazzurri dovranno stare attenti a non lasciare spazi, ma credo che il contraccolpo della Champions League ci sia soltanto fino a un certo punto».