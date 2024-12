De Grandis: «L’Inter fa comunque bene. Lautaro Martinez? Un po’ appesantito»

Nel corso del post partita di Hellas Verona-Milan, Stefano De Grandis noto giornalista sportivo ha parlato negli studi di Sky Sport. Tra i tanti temi toccati anche un passaggio sull’Inter.

PRESENTI – Stefano De Grandis, nel corso del post-partita di Hellas Verona-Milan, ha commentato la vittoria dei rossoneri in terra veneta. Nel corso del suo intervento negli studi di “Friday Night” su Sky Sport, ha parlato anche del momento dell’Inter. Queste le sue parole: «Il Milan ha fatto di più, è vivo grazie a quella giocata di Fofana e Reijnders. Devono sperare che Morata torni presto e che Leao non si fermi per troppo tempo. Inoltre, c’è bisogno di ritrovare la forma che Fonseca sta lentamente riportando in campo. Leao è fondamentale per il Milan. Lautaro Martinez? Lo vedo un po’ appesantito, ma fortunatamente c’è Thuram, che sta facendo bene sia come esterno che come punta. Sta crescendo di nuovo anche Çalhanoğlu, e Dimarco non sbaglia mai una partita. Anche se il centravanti dovesse prendersi un periodo di pausa, l’Inter potrebbe comunque funzionare. Credo che l’Atalanta sia quella più pronta a lottare per la vittoria, insieme all’Inter, più del Napoli».