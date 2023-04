De Grandis: «Inter bene in Europa, ma incomprensibile in Serie A!»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo l’Inter vista in Champions league e nelle coppe, e quella vista in Serie A.

ALTALENANTE – Stefano De Grandis analizza così il momento dei nerazzurri dopo la vittoria con il Benfica: «Secondo me l’Inter ha una rosa forte rispetto le altre squadre, non tutte le squadre che lottano in Serie A hanno le stesse alternative. Bellissimo che l’Inter sia quasi in semifinale di Champions League, ma è meno comprensibile che abbia perso dieci partite in Serie A. Secondo me l’Inter è la più forte dopo Napoli e Juventus. È inconcepibile perdere dieci volte in campionato, la gestione è così così e un problema mentale».