Anche De Grandis replica, come Conte, a chi dice che l’Inter gioca male. Il giornalista, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha pronta la spiegazione su cosa va bene e meno bene nei nerazzurri.

LEADER CON MARGINE – Stefano De Grandis trova una possibilità di ulteriore crescita, pur esaltando le caratteristiche: «L’Inter non salta l’uomo. Col Cagliari non giocava Achraf Hakimi e non giocava Ivan Perisic, aveva tirato in porta solo da fuori con Christian Eriksen due volte e una Stefano Sensi e Matteo Darmian. Poi entra Hakimi, che chiede la sovrapposizione e arriva il gol che sblocca la partita. Hakimi, con la velocità perché non dribbla l’uomo, crea la superiorità e permette il gol. Col Sassuolo e la Lazio lascia giocare l’avversario, ma è una scelta. Aveva preso tredici gol nelle prime otto, poi quattordici nelle altre ventidue. Se hai dei giocatori non velocissimi non dai tutto il campo agli altri, se aspetti dietro sei meno bello da vedere ma non significa che giochi male».