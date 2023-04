De Grandis: «Grazia a Lukaku? Errore sta nell’ammonizione! Bellanova…»

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito di Empoli ed Inter fra pochi minuti in campo per l’anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A. Un pensiero anche sulla “grazia” a Lukaku

CAMBI – Questo il commento di De Grandis: «Grazia a Lukaku? Il messaggio è abbastanza chiaro, lo ha specificato anche il presidente Gravina. Secondo me l’errore di base sta nell’ammonizione di Massa. Se capisci la situazione in quel momento rigore al 90′ fischi la fine e nessuno fa botte e non ci sono strascichi. Si poteva non arrivare a questo, ma questo è un segnale soprattutto. Bellanova? Sono contento per lui, nel Cagliari mi piaceva. Quest’anno non ha avuto molto spazio, e quando lo ha avuto è stato contestato a San Siro. Ha forza fisica, per lui è una grande occasione. Io sono del parere che sono troppi i cambi di Inzaghi. L’Inter si gioca tanto oggi, c’è una ressa per la Champions League ed i nerazzurri sono in coda. Cambiare 8 o 9 undicesimi della formazione tipo è troppo».