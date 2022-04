De Grandis: «Gosens acquisto che non ha fruttato! Ecco il crack dell’Inter»

L’Inter domani alle 19.00 scende in campo allo stadio “Alberto Picco” contro lo Spezia di Thiago Motta. Inzaghi sembra orientato a confermare Correa e ad affidarsi a Gosens dal 1′ (vedi articolo). De Grandis, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, avanza qualche dubbio sull’ex Atalanta

GIÀ BOCCIATO? – L’Inter riprende domani la corsa scudetto affrontando al Picco lo Spezia di Thiago Motta. Stefano De Grandis non è stupito da una possibile scelta di Simone Inzaghi: «La conferma di Correa non mi stupisce, nella logica della turnazione si capisce. Inzaghi deve cambiare qualcosa perché ora parte la volata forte. Ho visto che forse per la prima volta inizia dal 1′ Gosens, un buon acquisto che però non ha fruttato. Se torna quello dell’Atalanta migliora di tanto il potenziale offensivo nerazzurro, fermo restando che Perisic rimane un crack dell’Inter».