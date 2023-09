De Grandis: «Frattesi, come lui nessuno in Italia. Coraggioso»

I gol di Davide Frattesi non sono qualcosa di sorprendente. Stefano De Grandis cita i dati per confermare questa caratteristica del calciatore dell’Inter su Sky Sport.

CARATTERISTICHE – De Grandis apprezza un giocatore dell’Inter: «Secondo me Acerbi e Bastoni non possono giocare insieme con l’Italia. Vero che hanno fatto coppia con l’Inter ma nella Nazionale ci deve essere un piede sinistro e un destro. Frattesi quando non è stato ceduto al Sassuolo è stato chiaro con tutti, aveva detto di voler andare alla Roma così come oggi ha ribadito che i fischi fossero sbagliati per Donnarumma. Questo tipo di coraggio lo porti in campo, Frattesi in Italia è il centrocampista che va più al tiro in assoluto. Quelli che fanno gol servono alle squadre, li fa anche Barella. Come il giocatore dell’Inter non c’è nessuno in Serie A in percentuale»