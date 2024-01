De Grandis: «Fiorentina-Inter, Lautaro Martinez può fare differenza»

Stefano De Grandis ha parlato di Lautaro Martinez in vista di Fiorentina-Inter, partita valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A.

LAUTARO MARTINEZ – Queste le parole di Stefano De Grandis su Sky Sport 24. «Per giocare intorno agli attaccanti dico che il rosso può accendere il Toro, inteso come Lautaro. Si è sempre detto, parlando di Inter e Juve, che la Juve avesse maggiori cambi in attacco e quindi fosse più forte nel reparto offensivo. In realtà, oggi è proprio il reparto offensivo che può fare la differenza perché quello che sta facendo sempre gol nella Juve è Vlahovic, Chiesa una volta su due ha il ginocchio gonfio, ha giocato quasi sempre Yildiz che comunque è un ragazzino, a proposito di esperienza che conta sempre a livello agonistico, e ieri ha steccato Milik che con questa espulsione insomma ha pregiudicato la vittoria della Juventus perché in 11 avrebbe certamente vinto una volta passata in vantaggio. Stavolta, se il Toro fa il Toro, cioè sfrutta gli spazi che la Fiorentina naturalmente concede. La Fiorentina magari ti può battere 2-1, però io ricordo che nella finale di Coppa Italia ha giocato una gran partita la Fiorentina, però poi dopo c’erano degli spazi a favore dell’Inter. In quegli spazi, secondo me, Lautaro potrebbe fare la differenza e consentire il controsorpasso».