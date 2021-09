De Grandis: «Inter, in Europa devi essere pratico. Occhio ai tre jolly»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato anche dell’Inter e del suo futuro percorso in Europa. Tra i temi discussi, anche tre importanti giocatori.

EUROPA − Così Stefano De Grandis sul percorso in Champions League: «L’anno scorso ha passato il turno con la Lazio, parlo di Simone Inzaghi. In Europa devi essere pratico, fare il tuo gioco con i giocatori che hai. Nonostante i problemi col COVID-19, la squadra ha vinto contro squadre importanti come il Borussia Dortmund. L’Inter, da questo punto di vista, potrebbe fare bene. Con la Sampdoria bisogna mandare in campo chi sta meglio ma il Real Madrid non deve mai essere messa prima della trasferta genovese».

JOLLY − De Grandis ha parlato anche di tre giocatori dell’Inter: «Ha tre jolly. Arturo Vidal, quest’anno sta andando bene, adattandosi al ruolo di seconda linea. C’è poi Matias Vecino che somiglia a Sergej Milinkovic-Savic per la fisicità e Inzaghi lo voleva anche alla Lazio. Alexis Sanchez potrebbe essere la variante che ti può spezzare la partita anche se potrà trovare meno minutaggio con Joaquin Correa. La capacità di Inzaghi sta nell’aver dato la consapevolezza che l’Inter non è una squadra ridimensionata ma, anzi, farà di tutto per difendere il campionato».