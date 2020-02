De Grandis: “Eriksen trequartista, Inter senza: lavoro aggiuntivo per Conte”

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dei nuovi acquisti in casa Inter. Ashley Young sta garantendo prestazioni di assoluto livello, mentre Conte deve risolvere il problema Christian Eriksen

PROGETTO TATTICO – Stefano De Grandis fa il punto sui nuovi acquisti in casa Inter: «Ashley Young dei nuovi è l’unico che gioca sempre titolare, è stato bravo contro la Lazio non solo per il gol. Ha giocato una bellissima partita, giocando meglio di Marusic nel primo tempo. Eriksen ha qualità e potrà essere utile, è stato preso per il grande prestigio ma non c’entra nulla con il progetto tattico. È un trequartista quando l’Inter gioca senza trequartista, c’è del lavoro aggiuntivo da fare. Conte voleva Vidal, si è trovato il danese e ora deve capire come farlo giocare».