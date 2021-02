De Grandis: «Eriksen ha il posto grazie a Vidal! Dà cose in più all’Inter»

Stefano De Grandis

Eriksen e Vidal sono in ballottaggio per il derby Milan-Inter di questo pomeriggio, con il danese favorito. Stefano De Grandis, nel corso di “Sky Saturday Night”, parla di come l’ex Tottenham si sia conquistato la maglia da titolare nell’ultimo mese anche grazie al rendimento negativo (più che all’infortunio) del cileno.

UNO SALE, L’ALTRO SCENDE – Stefano De Grandis legge il derby: «In generale la partita, per certi versi, è più importante per il Milan che era sempre stato davanti. Adesso una sconfitta peserebbe tanto, visto quello che è successo nelle ultime settimane. Christian Eriksen ha conquistato il posto grazie alla stagione molto negativa di Arturo Vidal, che ha avuto quindici chances. A parte la partita con la Juventus, che ha sbloccato lui, poche volte ha deciso e in alcune è stato anche la causa dei mali dell’Inter. Alla fine Antonio Conte ha provato, anche se con meno aggressività, Eriksen che ha messo la palla gol più volte e sta dando qualcosa in più».