De Grandis: “Eriksen non può rivendicare il posto all’Inter così. Barella…”

Stefano De Grandis

De Grandis è stato ospite di Sky Sport 24 e ha commentato la doppietta di Eriksen ieri in Danimarca-Islanda. Il giornalista ritiene che il centrocampista, dopo le parole degli scorsi giorni, debba dimostrare in campo di valere un posto da titolare all’Inter, come fa Barella.

CENTROCAMPO DISCUSSO – Stefano De Grandis dà un giudizio sui centrocampisti dell’Inter usando le nazionali: «Nicolò Barella credo che sia l’uomo in più di questa nazionale. Sta facendo passi da gigante per diventare uno dei migliori centrocampisti d’Europa. La doppietta di Christian Eriksen può essere un messaggio per Antonio Conte? Questo è vero, però se tu segni due gol su rigore non è detto. Io penso che se tira i rigori nell’Inter è il vero Eriksen anche nell’Inter. Bisogna vedere se entra con tutte le scarpe nella trama, e nel gioco dell’Inter non ci entra. Non so se siano colpe sue, ma non può rivendicare un posto da titolare nell’Inter per le prestazioni che ha fatto. Come risolvere? Il problema è che, in questo momento, l’incursore lo sta facendo Barella e bene. Ci sono poi Arturo Vidal e Radja Nainggolan, Eriksen purtroppo non si abbina secondo me col modulo di gioco di Conte. La soluzione, per me, è fare cassa a gennaio: se fa gol in nazionale vuol dire che vada. Il Manchester United di turno può tirare fuori i soldi e riempire le casse dell’Inter».