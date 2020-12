De Grandis: “Eriksen non male contro il Cagliari. Difesa a 4…”

De Grandis: “Eriksen non male contro il Cagliari....

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento dell’Inter di Antonio Conte, reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari. Una battuta, inoltre, su Eriksen.

TATTICA – Queste le parole di Stefano De Grandis, negli studi di “Sky Sport 24”: «Inter? Il discorso del sistema di gioco piace, anche se ieri è stato un falso problema. Poi vince perché si fa male Hakimi ed entra D’Ambrosio che non sarebbe entrato. Eriksen? Un peccato che paghi sempre lui, ieri non ha fatto male. Difesa a 4? Può farlo contro squadre inferiori, ma è un caso che i nerazzurri abbiano vinto con questo sistema. L’Inter ha tanti giocatori, può permettersi di giocare in tanti modi».