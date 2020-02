De Grandis: “Eriksen? Non cambierà il suo modo di essere! Inter si adatterà”

Eriksen è il nome più chiacchierato in casa Inter, dove ancora Conte non lo ha definitivamente lanciato. De Grandis – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla del danese ed esclude che possa essere lui ad adattarsi all’idea tattica di Conte. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

INTEGRAZIONE – Christian Eriksen non ha ancora trovato molto spazio nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Stefano De Grandis è certo: «Il sistema di gioco dell’Inter si adatterà a Eriksen, non penso che uno che ha dimostrato tante cose in passato decida di cambiare il suo modo di essere. Che è quello di giocare di qualità. Lui è uno che non scappa indietro, per dirla con il gergo di Conte. Lui fa fatica a tornare indietro a riprendere palla e credo che sia poco disposto a farlo. È difficile convincere un giocatore arrivato alla sua piena maturità a fare un lavoro diverso».