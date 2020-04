De Grandis: “Eriksen? Da vedere se si adatta mezzala. Regista nell’Inter…”

De Grandis ha qualche dubbio sulla possibilità che Eriksen possa fare il regista nel 3-5-2 dell’Inter. Il giornalista, presente in studio nel corso di “Sky Calcio Club”, ritiene che nel modulo di Conte il danese possa rendersi utile da mezzala.

NOTA TATTICA – Stefano De Grandis analizza i movimenti di Christian Eriksen nel suo mese e mezzo di partite all’Inter: «Si mette quasi sempre al limite dell’area, alle spalle degli attaccanti. Nel calcio è bravissimo, perché ha un calcio pulito e calcia dove la vuole mettere: punta un angolo, non tira a caso. Quando lui parte da lontano si può dire che faccia quasi la mezzala, cerca lo spazio in verticale e chiede palla. Bisogna vedere se si può adattare al ruolo di mezzala: regista, secondo me, così indietro non ha mai giocato».