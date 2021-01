De Grandis: «Eriksen già calato nel nuovo ruolo all’Inter. Conte valorizza»

Stefano De Grandis

De Grandis, ospite di Sky Sport 24, ha commentato la prestazione di Eriksen contro il Benevento. Secondo lui il danese, che Conte ha rimesso dentro il progetto Inter con il ruolo di play basso, potrà tornare utile nella seconda parte di stagione.

PIÙ ATTIVO – Stefano De Grandis ritiene che Christian Eriksen ora sia una risorsa in più: «Si è già calato nell’abito del suo nuovo ruolo. Ha abilità nei calci piazzati, evidentemente aiuterà in qualche modo l’Inter. Ha battuto anche un calcio d’angolo interessante. Poi bisogna sottolineare il fatto che Antonio Conte, come tutti i bravi allenatori, sa valorizzare tutti i giocatori a sua disposizione».