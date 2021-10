De Grandis: «Dzeko architetto, restaurata l’Inter contro Sassuolo. Voto 8»

Stefano De Grandis, ospite su Sky Sport 24 durante l’edizione Il calcio è servito, ha commentato la gara di Dzeko in Sassuolo-Inter, considerandolo un architetto

PAGELLA − Questo il commento di De Grandis sull’attaccante bosniaco dell’Inter: «Edin Dzeko è un architetto perché è entrato e in 33 secondi ha cambiato l’Inter. In 33 secondi ha restaurato una casa che stava per essere demolita dal Sassuolo. Per me, voto 8». Dzeko, entrato al posto di Joaquin Correa, ha cambiato la gara del Mapei Stadium di Reggio Emilia prima con la rete del pareggio e poi procurandosi un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez.