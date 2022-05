De Grandis: «Dybala-Lautaro Martinez, non li vedo. Perisic? Mancanza»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene non compatibile la coppia Dybala-Lautaro Martinez. Poi una considerazione su Ivan Perisic e le colpe dell’Inter

GLI UOMINI DEL MOMENTO − De Grandis analizza la situazione relativa a Dybala e Perisic: «Dybala non lo vedo come partner di Lautaro Martinez. L’accoppiata tra i due con l’aggiunta di Joaquin Correa non è molto fisica. Diverso nel caso in cui l’Inter dovesse cedere il Toro e prendere insieme a Dybala un attaccante più pesante. Alla Roma starebbe molto bene. Le operazioni però vanno fatte in relazione al progetto delle squadre. Perisic? Troppo importante e arrivare ad un rilancio così tardi è stata una mancanza da parte dell’Inter».