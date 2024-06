De Grandis: «Dybala l’Inter non l’ha preso a zero, ora dà soldi?»

La presenza ieri dell’agente Petralito nella sede dell’Inter ha subito fatto pensare a un possibile nuovo interesse per Dybala. Non sembra così e, in aggiunta, il giornalista De Grandis ricorda come già due anni fa non sia arrivato.

MANCATO ARRIVO – Nel 2022, per lungo tempo, sembrava che Paulo Dybala fosse destinato all’Inter. L’attaccante argentino era in scadenza di contratto con la Juventus e doveva decidere la sua prossima destinazione, con Simone Inzaghi che appariva pronto a raccoglierlo. Così non è stato: Dybala ha poi firmato per la Roma, convinto con José Mourinho. Ora però può liberarsi con una clausola abbastanza bassa, venti milioni di euro per l’Italia e dodici milioni di euro per l’estero. Motivo per cui si parla di nuovo di mercato.

Dybala per l’Inter 2024-2025? De Grandis dubbioso

NO RIBADITO – Nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la voce, peraltro smentita visto che la visita ieri dell’agente Giacomo Petralito in sede risulta essere per altro. Le sue parole: «Dybala non l’ha preso l’Inter quando era a parametro zero, l’ha preso la Roma. Che fa, gli dà i soldi alla Roma quando poteva prenderlo gratis? Nel calciomercato non puoi».