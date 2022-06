De Grandis: «Dybala idea di Marotta! Inzaghi vuole Lukaku per un motivo»

Dybala e Lukaku sono i due grandi nomi nel mirino dell’Inter (QUI le ultime). De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport, ha provato a immaginare come potrebbe cambiare la squadra nerazzurra sottolineando che la priorità di Inzaghi sia il belga

SOLUZIONI – Paulo Dybala e Romelu Lukaku potrebbero trovare all’Inter se la dirigenza riuscirà nell’impresa di portare a termine entrambe le trattative. Stefano De Grandis analizza quella che potrebbe essere la squadra di Simone Inzaghi con due big in più: «Quando Correa fraseggiando da dietro riesce a superare il primo pressing si crea una superiorità numerica in cui quelli come Dybala diventano importanti. Dybala però non è Correa, è un giocatore da ultimi16 metri è lì è più forte. Inzaghi vuole Lukaku perché è convinto che con il belga questo scudetto non lo avrebbe mai perso. A Inzaghi piace molto anche Lautaro Martinez. Dybala è più un’idea di Marotta. L’ex Juventus può anche fare il trequartista. Considerando che l’Inter ha preso anche Mkhitaryan, che si può pensare sia soprattutto un vice Calhanoglu, se vuoi giocare con due trequartisti Dybala e l’armeno potrebbero coesistere».

COPPIE – De Grandis fa poi il gioco delle coppie e va controcorrente: «Correa rimane perché l’Inter finirà di pagarlo quest’anno però è chiaramente un’alternativa a Dybala. Andando contro corrente ti dico che Lukaku e Lautaro Martinez hanno già fatto molto bene insieme, se penso a Dybala lo penso più vicino a Lukaku che a Lautaro anche se poi è vero che i due sono entrambi argentini e due ottimi palleggiatori. L’importante è che Dybala non sia la prima punta ma che abbia sempre uno davanti a sé».