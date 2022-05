De Grandis: «Do ragione a Perisic, lui il più forte! Inter mossa in ritardo»

Stefano De Grandis, su Sky Sport 24, si è espresso sulla situazione legata a Perisic dando ragione al laterale nerazzurro. Colpe all’Inter in quanto si è mossa tardi

CASO PERISIC − Così De Grandis sulla questione legata all’esterno croato: «In generale penso che le società possano decidere di non rinnovare i contratti o di fare un certo tipo di offerta. La cosa particolare è che Perisic è ritenuto fondamentale da Inzaghi, è stato l’uomo più forte dell’Inter. Quello che lui dice ha senso da questo punto di vista, bisognava muoversi prima. Il giocatore può farsi i suoi interessi, non è tanto criticabile. In questo caso l’Inter si è mossa un po’ in ritardo».