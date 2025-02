De Grandis: «Curioso di vedere come l’Inter farà la Coppa Italia»

Oggi inizia la Coppa Italia e De Grandis parla dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi l’affronterà. Ai quarti incontreranno la Lazio.

COPPA ITALIA – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si sofferma sulla coppa nazionale, che inizia oggi con il primo quarto di finale tra Atalanta e Bologna. Il giornalista curioso sull’Inter: «Sono curioso di vedere come affronterà l’Inter la Coppa Italia. Simone Inzaghi ha sempre voluto vincere le coppe e arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Non ha mai fatto, come faceva ad esempio Lippi alla Juventus quando metteva la squadra B nelle coppe, mentre vinceva gli scudetti consecutivamente. La partita contro la Lazio arriverà tre giorni prima della trasferta a Napoli. Ma penso che squadre che stanno dietro in classifica come Roma o Milan punteranno forte alla Coppa Italia».

Non solo Coppa Italia, De Grandis ritorna su Milan-Inter

DIFFICOLTÀ – Poi De Grandis ritorna sul derby di domenica: «Quasi sempre l’Inter palleggia, gioca bene, ma quando il Milan ruba palla va in verticale e l’Inter entra in difficoltà. La partita cambia quando il Milan si abbassa rimanendo bloccato, anche per dei cambi iper-conservativi di Conceicao. Poi l’Inter ha attaccato prendendo tre pali e trovando anche il gol del pareggio. Quando il Milan deve fare la partita fa fatica».