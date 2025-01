De Grandis: «Cristante-Inter? Può andare bene solo in un caso!»

L’Inter è al momento occupata da un intreccio di mercato che interessa prevalentemente il centrocampo. Stefano De Grandis su Sky Sport parla dei malumori di Davide Frattesi negli ultimi giorni e dell’ipotesi Bryan Cristante.

MERCATO – Per l’Inter il mercato è argomento caldo. I nerazzurri devono assolutamente rialzarsi e combattere questo delicato momento post Supercoppa. La società è impegnata sul fronte del mercato per mettere a disposizione di Simone Inzaghi giocatori duttili e conformi al suo dettame tattico. Si palesa l’ipotesi di Bryan Cristante al posto di Frattesi. Stefano De Grandis si esprime in questi termini in merito: «Il pregio di Cristante è che sa fare la mezzala molto bene, sa fare il regista e ha fatto anche il difensore centrale ed è uno che se va a saltare sugli angoli può essere pericoloso. È un giocatore eclettico ma il regista non è il suo ruolo migliore. Non è il sostituto naturale di Çalhanoğlu. Passare dal turco a Cristante sarebbe una diminutio.»

Cristante non convince, le idee dell’Inter per De Grandis

LE ALTERNATIVE – Il giornalista continua dicendo: «Asllani è più regista ma sta facendo fatica, infatti in Supercoppa non si è comportato benissimo. Su Asllani si può discutere, ma un giocatore come Frattesi l’Inter non ce l’ha. L’anno scorso faceva molti gol. La soluzione Cristante va bene nel momento in cui l’Inter riceve 45 milioni di euro e spende poco per il centrocampista della Roma. È un’operazione buona dove hai un giocatore affidabile e un buon introito in valuta che entra nelle casse». L’asse Roma-Inter si fa sempre più interessante e rovente complice anche l’arrivo a Milano di Florent Ghisolfi, dirigente della Roma, pronto a sondare il terreno Davide Frattesi con l’Inter.