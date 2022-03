De Grandis: «Convinto che l’Inter sia la più attrezzata. Barella deve svegliarsi!»

De Grandis è ancora fiducioso nei confronti dell’Inter, ma solo in base all’esito della partita con la Juventus. Il giornalista, in chiusura di 23 su Sky Sport 24, vede alcuni giocatori fra cui Barella chiamati a migliorare il proprio rendimento.

RISISTEMARSI – Stefano De Grandis trova la squadra di Simone Inzaghi ancora favorita: «Se vince in casa della Juventus sì, però io come finisce Juventus-Inter non lo so davvero. Nel senso: io ero convinto, e l’ho sempre detto, che l’Inter fosse la più attrezzata. Deve tornare a un certo livello Marcelo Brozovic, si deve svegliare Nicolò Barella, è calato Stefan de Vrij. È calata tutta la spina dorsale dell’Inter, non sembra più la squadra di prima e per questo fatico a vederla vincente. Sono convinto che sia la più forte in assoluto, ma non lo è in questo momento. Come classificare la stagione senza scudetto? Deludente perché si è squagliata con i due gol subiti da Olivier Giroud nel derby».