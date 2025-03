De Grandis: «Contro il Monza l’Inter sembrava il Milan!»

Stefano De Grandis, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha analizzato la partita fatta dall’Inter contro il Monza. De Grandis ha sottolineato gli errori difensivi commessi dalla squadra di Simone Inzaghi nel primo tempo, ma anche la grande prestazione di Hakan Calahanoglu. Errori da… Milan

IL COMMENTO – Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, commenta così la prova difensiva dell’Inter, nella vittoria in rimonta ottenuta contro il Monza: «L’Inter ha voluto assomigliare al Milan: tutte e due hanno preso gol in contropiede. L’Inter sembrava il Milan da questo punto di vista. Un po’ per i tipi di cambi che ha dovuto fare, quando Acerbi fa il terzo gioca altissimo, lascia la sua zona e alla fine rimane de Vrij uno contro uno. De Vrij è stato lasciato da solo. Quando gioca da terzo Acerbi è un po’ indisciplinato. Poi Inzaghi decide di cambiare de Vrij per rimettere Acerbi centrale e l’Inter l’ha ripresa nel secondo tempo. Nel primo tempo ha preso gol stile Milan. Il gol di Keita arriva da un contropiede classico».

De Grandis sull’Inter: fondamentale il recupero di Calhanoglu ad alti livelli

POSITIVO – De Grandis sottolinea quella che secondo lui è stata, oltre la vittoria, la nota positiva in casa nerazzurra: «Le cose buone dell’Inter? Il ritorno di Calhanoglu a certi livelli. Il gol è la fotografia per come calciare un pallone, gesto bellissimo. Non è solo il gol bello ma è l’esempio di una partita giocata in crescendo. E se Mkhitaryan ritorna a certi livelli la squadra ha i suoi automatismi da non poter rispettare».