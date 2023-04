De Grandis: «Contento per Asllani e de Vrij. Inter favorita…»

L’Inter giocherà questa sera contro il Monza per provare il sorpasso sul Milan. Stefano De Grandis ha commentato le possibili scelte di Simone Inzaghi dagli studi di Sky Sport.

MATURITÀ – La seconda partita consecutiva da titolare per Kristjan Asllani? Simone Inzaghi lo potrebbe scegliere in regia, Stefano De Grandis ne è piacevolmente sorpreso: «Penso che l’Inter sia favorita in Champions League ormai contro il Benfica. Sono contento per Asllani, questo è un ragazzo secondo me forte che non ha avuto tante chance e sta maturando. Sono felice che abbia 90 minuti, così come per de Vrij che è stato eccessivamente accantonato da Inzaghi».