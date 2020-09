De Grandis: “Conte, scelte provocatorie. Nainggolan all’Inter mai convinto”

De Grandis ha analizzato le scelte di Conte in Inter-Fiorentina, trovandone un paio in particolare che hanno fatto discutere. Il giornalista di Sky Sport, ospite di “Calciomercato – L’Originale”, ha poi commentato la notizia di serata, ossia il ritorno di Nainggolan al Cagliari (vedi articolo).

PERCORSO INVERSO – Stefano De Grandis è un minimo sorpreso da Radja Nainggolan al Cagliari: «Io sapevo che sarebbe anche potuto restare all’Inter, ma mi pare che non sia mai stato così convinto. A me, sabato scorso, alcune scelte di Antonio Conte sono sembrate provocatorie: Ivan Perisic a tutta fascia, lo stesso ingresso di Nainggolan. Poi ha vinto la partita con i cambi, ma mi sono sembrate scelte come “ho questi e questi metto”. A me Perisic piace molto, ma lui ha detto che l’anno scorso tutta fascia non poteva giocare. Poi l’ha messo lì, secondo me, perché sta ancora in rosa, ma credo che non gli piaccia in quel ruolo».