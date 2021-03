De Grandis: Â«Conte ha aggiustato la sua Inter. Tre gli esempiÂ»

De Grandis: «Conte ha aggiustato la sua Inter. Tre gli esempi»

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte. Si è inevitabilmente parlato delle scelte del tecnico nerazzurro e della corsa al titolo in particolare con la Juventus di Andrea Pirlo.

SICUREZZA – Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”: «Mi è piaciuto come Conte ha aggiustato l’Inter. Quest’anno è partito con l’idea di una difesa più alta, poi si è corretto e oggi i nerazzurri sono una macchina perfetta. Hanno preso tre soli gol nelle ultime nove partite di Serie A. Ha ripensato su Eriksen aggiungendo qualità, rilanciando anche Perisic che l’anno scorso aveva bocciato. Ci sono tanti meriti di Conte. Sanchez quando entra crea e il tecnico nerazzurro per me può usarlo sempre di più come trequartista».