De Grandis: «Conte ha corretto i limiti dell’Inter. Ora macchina perfetta»

Stefano De Grandis

De Grandis, nel corso di “23” su Sky Sport, sostiene che Conte abbia sistemato quelli che erano i problemi dell’Inter a inizio stagione. Il giornalista è dell’idea che sarà difficile per la Juventus e le altre inseguitrici rimontare il distacco in classifica di ora.

CAMPIONATO INDIRIZZATO – Stefano De Grandis trova l’Inter completa: «È una squadra che non prende più gol, a centrocampo ha saputo inserire Christian Eriksen che è un giocatore di qualità. Sulle fasce ha due giocatori che riescono a saltare l’uomo, che sono Achraf Hakimi da una parte e Ivan Perisic dall’altra. Antonio Conte ha saputo correggere quelli che erano i limiti: i difensori non erano veloci e lui ha messo la difesa un po’ più bassa. In questo momento l’Inter è una macchina perfetta: se la Juventus dovesse vincerle tutte ne perderebbe una, perché c’è lo scontro diretto, ma pensare che perda altri cinque punti è difficile».