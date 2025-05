De Grandis condivide: «Scelte di Inzaghi normali. Un obiettivo»

Stefano De Grandis si è espresso in merito alla corsa scudetto, al turnover di Simone Inzaghi in Torino-Inter e al valore delle seconde linee nerazzurre.

LA SFIDA – Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport dello scontro al vertice del Campionato italiano tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. Di seguito le sue parole: «La lotta scudetto è socchiusa per me. Il Napoli ha superato il gradino più complicato contro il Lecce, per cui ora potrebbe trovare tutte squadre già salve, potendo pareggiarne una e vincerne due. Inzaghi è consapevole di ciò, è di conseguenza normale che voglia tutelare la salute dei propri calciatori in vista della finale di Champions League».

De Grandis sui meriti di Inzaghi e dell’Inter contro il Barcellona

LA CONVINZIONE – De Grandis ha poi proseguito trattando dello storico successo dei nerazzurri contro il Barcellona per 4-3. Questa la sua visione: «Quella dell’Inter è stata una vittoria di gruppo, basti vedere l’assist decisivo di Taremi per il gol di Frattesi. De Vrij ha compiuto salvataggi decisivi e Darmian, che è un dodicesimo titolare, ha fatto molto bene. A Inzaghi si può dire poco stavolta: l’unico ad aver faticato è stato Carlos Augusto, con l’attenuante di aver avuto di fronte un calciatore come Yamal».