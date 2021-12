De Grandis: «Con la Roma per Inzaghi si mette bene! L’Inter sbaglia meno»

De Grandis ritiene l’Inter la squadra che sbaglia di meno in questa prima parte di Serie A. Da La Casa dello Sport Night su Sky Sport il giornalista parla anche della sfida con la Roma che attenderà Inzaghi domani.

AL MEGLIO AL BIG MATCH? – Stefano De Grandis analizza l’avvicinamento a sabato: «In questo momento la squadra che sbaglia meno, in senso assoluto, è l’Inter. Al di là del calendario valuterei un discorso di forma fisica, di capacità di giocare in una certa maniera. L’Inter, in questo momento, è la squadra che sbaglia meno in assoluto. Simone Inzaghi? Non gli manca la fortuna, perché le assenze della Roma che è l’avversario più ostico delle ultime quattro fa sì che la trovi senza Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham e Rick Karsdorp, senza un esterno destro alternativo. Per l’Inter diciamo che è una partita che si mette bene dal punto di vista dello scontro, poi vai all’Olimpico e non è facile».