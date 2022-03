De Grandis: «Clima psicologico Inter difficile ma turno favorevole! A Liverpool…»

De Grandis parla del periodo no dell’Inter, che nelle prossime due partite se la vedrà contro Salernitana e Liverpool. Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport 24, non crede all’impresa europea ma alla reazione italiana sì

I PROSSIMI 180′ – Dopo aver ironizzato su Lautaro Martinez (vedi dichiarazioni), Stefano De Grandis si sofferma sulle prossime due partite nerazzurre in calendario: «La Salernitana non è la stessa squadra del girone di andata. A gennaio è stata rinnovata e ora ha giocatori importanti. Non ci sarà Franck Ribery ma Diego Perotti (vedi la lista dei convocati di Davide Nicola, ndr), che è un buon rigorista. Non posso pensare a un’Inter che non abbia una riscossa. In casa contro la Salernitana, se vuoi vincere lo scudetto, devi fare in modo di vincere a tutti i costi la partita. Questo è un turno favorevole per l’Inter, visto che c’è Napoli-Milan domenica. Il trauma psicologico si è unito al discorso di fatica fisica. Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez sono stanchi, ma anche Denzel Dumfries che sta arrembando molto meno. Ci sono situazioni soggettive in un clima psicologico oggettivamente difficile. Che l’Inter vinca con tre gol di scarto in casa del Liverpool è difficile da supporre. Se l’Inter esce, così come Milan e Napoli, si ripristina la stessa situazione per le tre in vetta. Che se la giocheranno per lo Scudetto senza la Juventus, che lotterà per il quarto posto». Questo il pensiero di De Grandis sul doppio impegno nerazzurro.