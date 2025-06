De Grandis: «Chivu, una differenza rispetto ad Inzaghi all’Inter»

Stefano De Grandis vede un’Inter stanca come normale che sia dopo le tante partite giocate in questa stagione. Il giornalista su Sky Sport sottolinea poi una differenza tra Chivu ed Inzaghi.

CAMBIAMENTI – Stefano De Grandis, dopo due partite del Mondiale per Club, ha detto questo sui nerazzurri: «L’Inter ha fatto tanta fatica nel primo tempo, è molto stanca e ha assenze pesanti come Thuram, Dumfries o Calhanoglu. Ha cambiato allenatore, qualcosa ha cambiato, ieri ha giocato con due trequartisti alle spalle di Lautaro. Non è stata l’Inter spumeggiante vista fino a gennaio, poi se questo ragazzo fa gol in rovesciata non puoi che essere contento. L’Inter non è brillante adesso e ha bisogno di tempo Chivu. Non manca umiltà, manca la freschezza. C’è chi prova giocate difficili come Barella, ma poco. Manca praticità più che umiltà. In questo momento c’è poco da essere presuntuosi, si fa fatica a creare occasioni comunque. Chivu ha cambiato tanto alla fine del primo tempo, ha osato con Pio Esposito e Mkhitaryan. Ha saputo intervenire in maniera tempestiva diversamente dalla gestione precedente»