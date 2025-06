De Grandis: «Una mossa di Chivu denota personalità. Inter, serve un ritocco!»

L’Inter ha avuto coraggio sia nello scegliere Christian Chivu sia nel dare fiducia a diversi giovani con grande talento. Stefano de Grandis sottolinea anche la personalità del tecnico.

PERSONALITÀ – L’Inter sta attraversando un periodo di rinnovamento. Prima con la scelta dell’allenatore, ricaduta su Christian Chivu, poi con un mercato proiettato sui giovani. Stefano de Grandis, su Sky Sport, elogia il tecnico e il suo coraggio in alcune decisioni: «Chivu mette in evidenza personalità. Tu vai a prendere una squadra che, comunque, in questi anni ha offerto il miglior calcio, anche se in questo campionato non è riuscita a vincere. In più cambi qualcosa con un 3-4-2-1 mettendo un trequartista in più. Ha fatto entrare ad inizio secondo tempo Pio Esposito insieme a Mkhitaryan e a Valentin Carboni. Questo significa avere personalità. Non percorre la strada facile ma cerca anche di intervenire. Cambiare due giocatori ad inizio primo tempo vuol dire andare subito ai ripari e con il pugno duro. Inoltre, avendo vinto già con la Primavera dell’Inter, gli permette di avere un certo feeling con i giovani».

Dal carattere di Chivu alla rosa dell’Inter: il parere di De Grandis

RINGIOVANIRE – L’Inter ha la necessità di ringiovanire la rosa ma anche di effettuare alcuni ritocchi alla rosa, sia in attacco che a centrocampo. Il giornalista De Grandis continua il suo discorso: «In ogni caso credo che questa sia una squadra che debba essere ritoccata. Non solo con delle punte perché ci devono essere delle alternative valide, ma anche a centrocampo. Mkhitaryan ha una certa età e in questi giorni si sta parlando di un Çalhanoğlu in partenza. Un ringiovanimento della rosa è praticamente obbligatorio. Anche in questo caso bisogna sempre scontrarsi su alcuni concetti come la capacità di spendere oppure sacrificare qualcuno per fare cassa. Adesso i nerazzurri sono impegnati nel Mondiale per Club, che significa due cose: più soldi se prosegue il cammino nella competizione ma meno tempo per concentrati sul mercato».