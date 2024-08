De Grandis: «Champions League, pochi rischi per l’Inter! Il motivo»

Settimana determinante in chiave Champions League, perché giovedì c’è il sorteggio della fase a gironi. De Grandis, nel corso di Sky Calcio Club, dà una sua valutazione su come l’Inter dovrà affrontare la nuova fase campionato.

PERCORSO EUROPEO – La nuova Champions League vedrà, per la prima volta, al via cinque italiane: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan. Le prime otto della classifica (completa) si qualificano direttamente agli ottavi, dal nono al ventiquattresimo posto spareggi. Stefano De Grandis valuta come le italiane possono comportarsi col nuovo format: «A me la Juventus piace tanto, però ora è una squadra in formazione e deve entrare velocemente in corsa. Deve prendere il ritmo velocemente e rischia qualcosina in più, mentre sono convinto che l’Inter rischi poco perché ha una squadra già fatta. L’Atalanta ha questa consistenza, questa fisicità e questa intensità che in Europa l’ha sempre aiutata, quindi dà delle garanzie anche se perde Teun Koopmeiners e non ha Gianluca Scamacca».

De Grandis vede bene l’Inter fra Champions League e Serie A

LE PREFERENZE – Spostandosi dalla Champions League alla Serie A, dove oggi si conclude la seconda giornata, De Grandis prova a fare una sorta di ranking: «Si può mettere in prima fascia Inter e Juventus? È vero che l’Inter è favorita e se devo dare qualcosa in più lo do a lei che ha cambiato poco, però per me la Juventus completerà. La Roma secondo me dipende dalla chiusura del mercato: se prendono uno con Manu Koné, che ha gamba… Io metterei in seconda fila anche l’Atalanta».