De Grandis: «Centrocampo Italia? Barella è quello cresciuto di più»

Stefano De Grandis, ospite nello studio di “Sky Sport” nel giorno in cui l’attesa è tutta rivolta all’esordio dell’Italia a Euro 2020 nella gara inaugurale della rassegna continentale contro la Turchia, ha parlato del centrocampo azzurro in cui avrà il suo posto il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella.

IL PIU’ CRESCIUTO – De Grandis parla del centrocampo azzurro e sostiene che Barella sia il giocatore che ha dimostrato la miglior crescita: «Barella è stato il prospetto che è cresciuto di più in stagione. Jorginho è una garanzia, Locatelli subentra a Verratti e ha fatto un salto di qualità notevole con De Zerbi. Ha fisico rispetto agli altri due, ha lancio lungo, ha tutto per fare una bella figura in questo centrocampo».