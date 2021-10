De Grandis: «Calhanoglu? Trequartista come al Milan! Inter, due squadre forti»

De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Calhanoglu e di come già il turco abbia ricoperto il ruolo da trequartista anche al Milan. Posizione in cui potrebbe essere impiegato sabato in Lazio-Inter (vedi articolo). Inoltre, secondo il giornalista le cinque sostituzioni determinano il campionato.

CALHANOGLU E CAMBI − Queste le parole di Stefano De Grandis sul centrocampista turco e sulle cinque sostituzioni: «C’è la parte romantica di Simone Inzaghi che ritorna a Roma e che diede alla Lazio il pass per lo scudetto. Hakan Calhanoglu trequartista sabato? Nel Milan ha fatto le cose migliori in quella posizione, quindi è un rischio calcolato. Se sono tante le assenze, l’Inter qualcosa può pagare ma se hai cinque cambi allora ti può aiutare. La Lazio ha due giocatori importanti: Francesco Acerbi fuori e Ciro Immobile forse out. Inter in fiducia e più leggera dell’Inter di Conte. Più tranquillità con Inzaghi, l’Inter ha due squadre forti. Campionato condizionato dai cinque cambi».