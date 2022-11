De Grandis: «Calhanoglu regista bella invenzione! Ma Brozovic certezza»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter in campo questa sera all’Allianz Stadium contro la Juventus

INVENZIONE – Queste le parole di De Grandis: «Calhanoglu regista è stata una bella invenzione. Fa bene anche la fase difensiva, ha i tempi di gioco e fa ripartire la squadra e sulla mediana è sostituito da Mkhitaryan, non l’ultimo arrivato. Io non credo che Brozovic, a gioco lungo, resti fuori. Il croato è una certezza. Ma rispetto all’anno scorso sai che l’assenza del numero 77 non ti porterà via dei punti. L’anno scorso l’Inter ha perso il campionato quando Brozovic è uscito».