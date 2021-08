De Grandis: «Calhanoglu decisivo all’Inter, è il Luis Alberto di Inzaghi»

Stefano De Grandis, ospite negli studi de “Il calcio è servito” su “Sky Sport 24, ha parlato della posizione di Calhanoglu e della sua grande partita in Inter-Genoa. Poi un commento sul gioco di Inzaghi e sulla favorita per il titolo

ALTRA POSIZIONE − Questo il commento di De Grandis: «Hakan Calhanoglu parte nell’Inter in un ruolo diverso, nel Milan faceva il trequartista. Parte da mezzo sinistro, è subito decisivo nella squadra cugina. Ha avuto una percentuale di passaggi riusciti altissima e ha fatto cinque passaggi vincenti, è il Luis Alberto della Lazio. La manovra di Simone Inzaghi sta incidendo di più rispetto a quella di Antonio Conte, l’Inter gioca più libera tatticamente. Secondo me la Juventus non vince a mani basse ma ha rosa più attrezzata».