De Grandis: «Calhanoglu è in confusione, il gol di Lucca fotografia»

Secondo De Grandis, al momento, Hakan Calhanoglu sta giocando un po’ sottotono. Il giornalista ha analizzato il gol di Lucca in Udinese-Inter.

CONFUSIONE – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si esprime così sull’Inter vista a Udine: «Non mi piace quando Simone Inzaghi sposta Francesco Acerbi al posto di Alessandro Bastoni perché va in libera uscita e succede che l’Inter si sbilancia. Secondo gol Udinese? Fotografia di come Hakan Calhanoglu sia in confusione, uno dei migliori registi in Europa. Uno intelligente come lui non deve entrare in scivolata su Lucca perché stava arrivando de Vrij. Ci sono però cose positive. Lautaro Martinez fa il primo gol fortunoso, ma il secondo è alla Lautaro. Frattesi trequartista che si traveste da bomber».