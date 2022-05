De Grandis: «Cagliari-Inter, ecco cosa mi aspetto. Correa? Pochi spazi»

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per presentare la gara tra Cagliari e Inter di domenica, soffermandosi anche sul possibile contributo di Joaquin Correa sulla partita.

PARTITA TOSTA – Questa l’analisi di Stefano De Grandis su cosa aspettarsi da Cagliari-Inter: «Correa è pericoloso in campo aperto, ma se dovesse partire titolare contro il Cagliari troverà pochi spazi e quindi non mi aspetto tanta pericolosità da lui. Mi aspetto una partita molto aspra, con tanti cartellini. Non penso che sarà una partita da over. Certo, tutto potrebbe cambiare se i nerazzurri la sbloccassero dopo pochi minuti come contro la Juventus».