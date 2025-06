De Grandis: «Bonny e Hojlund per l’Inter? Sarebbero ottimi colpi!»

Stefano De Grandis ha detto la sua su Sky Sport sul possibile mercato dell’Inter in quest’estate. Tra i nomi in ballo ci sono Bonny e Hojlund per il reparto offensivo.

NUOVI ACQUISTI – Bonny e Hojlund sono i nomi che girano per l’Inter sul mercato a prescindere dall’arrivo di Chivu come allenatore. Stefano De Grandis approva i due possibili colpi del club nerazzurro: «Se arrivassero tutt’e due sarebbero un’ottima coppia. Bonny prende bene palla, fa giocare bene la squadra ed ha margine di crescita. Hojlund con l’Atalanta ha segnato tantissimo, conosce già il campionato. Come alternative a Lautaro Martinez e Thuram vanno bene, ma anche come ricambi veri e propri. Con l’Inter diventano una necessità punte dello stesso livello o quasi con tutte le coppe che ci sono da giocare»