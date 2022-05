De Grandis: «Bastoni non velocissimo, bravo Conte! Perisic-Inter, una cosa stride»

De Grandis parla di Bastoni, indicato da Chiellini come suo erede in Italia. Il giornalista di Sky Sport, ospite negli studi di Sky Sport 24, commenta anche le voci di mercato su Perisic, facendo il punto sull’alter ego Gosens

CENTRALE AZZURRO – Prima di parlare della lotta Scudetto tra Inter e Milan (vedi dichiarazioni), Stefano De Grandis si esprime su una tematica che riguarda più che altro la Nazionale Italiana: «Dico che non c’è un nuovo Giorgio Chiellini, ma in realtà ci sono. Chiellini stesso dice Alessandro Bastoni, che a me piace. Solo che Bastoni è uno non velocissimo che ha avuto bisogno di giocare a tre. Ed è stato bravo Antonio Conte in questo. A un certo punto la sua Inter aggrediva alto e per proteggere la non velocità di Bastoni difendeva più bassa. Poi è bravo anche Bastoni a uscire».

FASCIA SINISTRA – De Grandis dice la sua anche sull’ultimo “caso” di mercato nerazzurro: «Ivan Perisic (vedi video, ndr) è un giocatore di categoria superiore. Ha avuto bisogno di una stagione per capire di poter giocare a tutta fascia dopo una carriera da ala. E anche avendo preso Robin Gosens, Simone Inzaghi ha fatto giocare sempre Perisic. E questo stride: se è così, devi sbrigarti subito a farlo firmare! Perché Gosens va bene se non hai Perisic, ma per il grande giocatore non puoi aspettare l’ultimo momento. Inzaghi ha dimostrato che Perisic è un uomo-chiave a cui non voler mai rinunciare. E adesso il rischio c’è. Gosens è un giocatore straordinario. L’Inter ha preso un quinto già abituato a quel tipo di gioco. Perisic è un giocatore di dimensione internazionale veramente forte. Capisco il problema finanziario, ma ora non puoi perderlo. In questa stagione è sempre tra i migliori in campo e non stecca mai…». Questo il pensiero di De Grandis sul futuro dell’esterno croato.