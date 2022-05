De Grandis: «Barella sta chiudendo in crescita, lui non dà mai delusioni!

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Barella e della sua stagione. Il centrocampista sardo fondamentale all’Inter e anche in ottica Nazionale

CRESCITA − Le parole di De Grandis sull’evoluzione di Barella all’Inter: «Il fatto che Barella cresca nei bonus è positivo. Ma lui ha tecnica, tiro da fuori, ci sta che con l’esperienza cresca ancora. La prima parte di Inter secondo me ha fatto qualcosa in più. Lui è un soldato, si applica. Lo scorso anno è forse andato ancora meglio e quest’anno sta già migliorando nella parte finale. Da lui non si può rimanere delusi anche in ottica nazionale».