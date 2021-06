Barella in Italia-Austria di sabato non è apparso al meglio delle sue possibilità, soprattutto fisiche, tanto da essere uscito al 68′. Sul centrocampista si è espresso Stefano De Grandis a Sky Sport 24, escludendo che possa essere messo in discussione.

NON SI TOCCA! – Stefano De Grandis parla dei possibili cambi a centrocampo per il quarto di finale dell’Italia: «Domenico Berardi, Nicolò Barella e Marco Verratti sono tre al di sopra di ogni sospetto. Berardi il migliore della prima fase, Barella il migliore del campionato e Verratti il migliore in assoluto. Sono tre giocatori che nessuno può mettere in discussione. Barella è stato il miglior centrocampista del campionato, si può sbagliare una partita. Poi il commissario tecnico può fare dei cambi. All’Inter gioca su schemi ripetuti, fa sempre la stessa cosa e la fa benissimo: può capitare di sbagliare».