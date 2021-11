De Grandis boccia Barella: «Metamorfosi fra Inter e Italia! Incomprensibile»

De Grandis stecca Barella e ne critica il rendimento con l’Italia (dove però ha segnato un mese fa contro il Belgio) rispetto all’Inter. Il giornalista di Sky Sport lo ha bocciato dopo la partita contro l’Irlanda del Nord (vedi articolo).

BOCCIATURA – Non è stata una sosta per le nazionali positiva per Nicolò Barella. Anche stasera in Irlanda del Nord-Italia il centrocampista nerazzurro, reduce da problemi fisici, ha fatto poco. Stefano De Grandis gli dà 5: «La metamorfosi tra la disinvoltura con la maglia dell’Inter e la confusione mostrata in azzurro sta diventando incomprensibile. Cambiano i compagni, diverso il sistema di gioco, ma il fenomeno merita di essere studiato».